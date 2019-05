Nürnberg: Lärmaktionspläne liegen öffentlich aus

Lärmaktionspläne liegen öffentlich aus

Zum ersten Mal hat die Stadt Nürnberg auch den Lärmaktionsplan für Nebeneisenbahnstrecken im Stadtgebiet überprüft und aktualisiert. Bei der Überprüfung eines Lärmaktionsplans ist laut Gesetz die Öffentlichkeit zu hören. Sie soll hierdurch die Möglichkeit erhalten, an der Überprüfung des Lärmaktionsplans mitzuwirken. Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans für Nürnberg und der Lärmaktionsplan für die Nebeneisenbahnstrecken in Nürnberg werden in der Zeit von Montag, 3. Juni, bis einschließlich Montag, 24. Juni 2019, öffentlich ausgelegt.

Diese Pläne können beim Umweltamt der Stadt Nürnberg in der Lina-Ammon-Straße 28, im 3. Stock, Zimmer 320, jeweils von Montag bis Donnerstag, von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 12.30 bis 15.30 Uhr eingesehen werden. Gleichzeitig können die Unterlagen auf der Internetseite des Umweltamts unter der Internetadresse https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/laermaktionsplan.html als PDF-Dateien heruntergeladen werden.

Bis Freitag, 24. Juni 2019, haben die Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, eine Stellungnahme zur Überprüfung der Lärmaktionspläne abzugeben. Diese kann schriftlich an das Umweltamt der Stadt Nürnberg, Lina-Ammon-Straße 28, 90471 Nürnberg oder per E-Mail an uwa@stadt.nuernberg.de unter dem Stichwort ?LAP" gerichtet werden. Nach Abschluss des Verfahrens ? voraussichtlich im Herbst 2019 ? werden die Lärmaktionspläne auf der Internetseite des Umweltamts veröffentlicht.

Die Stadt Nürnberg hat einen Lärmaktionsplan an Straßen (ohne Autobahnen), Straßenbahnstrecken und U-Bahnstrecken in Nürnberg aufgestellt. Er ist am 27. Januar 2016 in Kraft getreten. Im Januar 2019 hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) die aktualisierte Lärmkarte veröffentlicht. Der Lärmaktionsplan wurde auf dieser Grundlage überprüft und soll weiterhin unverändert gültig sein. let

