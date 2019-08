Nürnberg: KVÜ überwacht Parkregelungen in Ziegenstein

Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) wird ab August 2019 die Überwachung des ruhenden Verkehrs in Ziegelstein aufnehmen. Das hatte November 2018 der Verkehrsausschuss beschlossen. Die Tätigkeit des Zweckverbands ist zunächst auf den Bereich nördlich der Marienbergstraße und des Bierwegs, also westlich der Gräfenberg-Bahnlinie beschränkt. Die Überwachung erfolgt stets zu unterschiedlichen Tageszeiten, außerhalb der Überwachungszeiten der KVÜ bleibt weiterhin die Polizei Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger bei Verkehrsverstößen. Auch Abschleppvorgänge werden nur auf Anordnung der Polizei durchgeführt.

Bei einer Begehung des Gebiets wurden vor allem Verstöße gegen das Parkverbot auf Gehwegen festgestellt. Das Parken auf Gehwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) nur dort erlaubt, wo es ausdrücklich durch ein Verkehrszeichen zugelassen ist. Wo zur Klarstellung notwendig, wurden Haltverbote für eine Straßenseite angeordnet, auf der anderen Straßenseite darf am Fahrbahnrand geparkt werden. So wird gewährleistet, dass die Mindestfahrbahnbreite von 3,05 Metern nach der Straßenverkehrsordnung freibleibt und die Gehwege uneingeschränkt für zu Fuß Gehende nutzbar sind. In den Wendekehren der Stichstraßen südlich der Otto-Lilienthal-Straße wurde das Parken ebenfalls geordnet. Durch markierte Parkplätze in Verbindung mit einem eingeschränkten Haltverbot wird einerseits dem Bedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner nach Parklätzen Rechnung getragen, andererseits bleibt auch für größere Fahrzeuge genügend Platz, um in drei Zügen wenden zu können.

Zusätzlich wird in der Otto-Lilienthal-Straße und den südlichen Stichstraßen auf den Fahrbahnseiten ohne Seitenstreifen ein Haltverbot während dem für die Straßenreinigung notwendigen Zeitraum dienstags 8 bis 11 Uhr erprobt. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg