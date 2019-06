Nürnberg: KVÜ dehnt Überwachungsgebiet aus

KVÜ dehnt Überwachungsgebiet aus

Der Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (KVÜ) wird ab Montag, 1. Juli 2019, in zwei weiteren Stadtteilen die Parkregelungen überwachen. Hinzu kommen die Straßen und Wege in Langwasser-Nord zwischen der Otto-Bärnreuther-Straße, der Karl-Schönleben-Straße der Gleiwitzer Straße und beiderseits der Thomas-Mann-Straße. Ebenso ahndet der KVÜ auch in Eberhardshof und Doos falsches Parken.

Die Überwachung erfolgt stets zu unterschiedlichen Tageszeiten, außerhalb der Überwachungszeiten der KVÜ bleibt weiterhin die Polizei Ansprechpartner bei Verkehrsverstößen. Auch Abschleppvorgänge werden nur auf Anordnung der Polizei durchgeführt. ?Durch den Einsatz der KVÜ erfüllen wir lange gehegte Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern aus den Stadteilen nach mehr Ordnung und Sicherheit im ruhenden Verkehr?, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. ?Die geltenden Park- und Haltverbotsregelungen sollen zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer und zum Freihalten der Rettungswege auch durchgesetzt werden, indem Verstöße mit Verwarnungs- und Bußgeldern geahndet werden.?

Der Verkehrsausschuss des Stadtrats hat am 15. November 2018 die Ausdehnung der Überwachungstätigkeit nach Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Mittelfranken beschlossen. Daraufhin wurde der KVÜ beauftragt, zusätzliches Personal einzustellen. Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich betont, dass der KVÜ hier gut ausgebildetes Personal einsetzt, dass die Polizei von der wichtigen Aufgabe, den ruhenden Verkehr zu überwachen, wirksam entlastet wird. Der KVÜ leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung mit Stadtgebiet.

Im Lauf des Jahres 2019 folgen mit Ziegelstein und Schweinau noch zwei weitere neue Überwachungsgebiete. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg