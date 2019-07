Nürnberg: Kurzfristige Bauarbeiten an der Rothenburger Straße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) muss kurzfristig eine Gefahrenstelle auf der Brücke der Rothenburger Straße über den Main-Donau-Kanal im Stadtteil Kleinreuth bei Schweinau beseitigen. Die Arbeiten begannen am heutigen Donnerstag, 11. Juli 2019. Sie werden voraussichtlich am Samstag, 13. Juli 2019, in den Vormittagsstunden beendet.

Der Asphalt im Rechtsabbiegestreifen auf der Brücke hat sich bei den hohen Temperaturen der vergangenen Wochen durch Bremsvorgänge von Lastkraftwagen verzogen. Er bricht stellenweise auf und muss deshalb erneuert werden.

Mit den Arbeiten wurde am heutigen Donnerstag, 11. Juli 2019, in den Nachmittagsstunden begonnen. Das Rechtsabbiegen auf die Südwesttangente ist trotzdem möglich. Da der Rechtsabbiegestreifen fast auf der ganzen Brückenlänge neue asphaltiert werden muss, sind Verkehrsbehinderungen unvermeidbar. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg