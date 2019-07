Nürnberg: Kurzfilme aus 70 Jahren Stadtgeschichte

Kurzfilme aus 70 Jahren Nürnberger Stadtgeschichte zeigt das Stadtarchiv Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Nürnberg am Freitag, 12. Juli 2019, um 20 Uhr im Filmhauskino, Königstraße 93. Die Filmverführung begleitet die aktuell im Offenen Büro des Stadtplanungsamts gezeigte Ausstellung des N2025-Beteiligungsprojekts ?Menschen machen Stadtgeschichte!? und präsentiert eine Auswahl der als Projektbeiträge abgegebenen Kurzfilme. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 6 beziehungsweise 4,50 Euro.



Im Mittelpunkt der Filme steht die Stadt Nürnberg, ob als Handlungsort der Szenerie, als Heimatort der Gefilmten oder als ?Protagonistin?, die in Szene gesetzt wird. Zu den Filmen zählen Stadtbildaufnahmen aus den 1950er, 1970er und 1990er Jahren, die Aufnahme eines Boxkampfs aus den 1960er Jahren, ein Hochzeitsfilm von 1974 sowie eine Dokumentation der ersten Friedenstafel im Jahr 1991. Das Highlight stellt ein Amateur-Frankenkrimi dar, der von mehreren Postbeamten Anfang der 1950er mit Tonspur gedreht wurde. Die größtenteils stummen Filme werden durch Dr. Dieter Meyer am Flügel live vertont. Als Moderatorinnen führen Christiane Schleindl vom Filmhauskino und Janina Rummel vom Stadtarchiv Nürnberg durch den Abend.



Mit dem Projekt ?Menschen machen Stadtgeschichte!? beteiligt sich das Stadtarchiv Nürnberg in seiner Funktion als ?Gedächtnis der Stadt!? am Prozess der Kulturhauptstadtbewerbung. Dabei werden Unterlagen und Objekte aus privater Hand gesucht, die durch eine besondere Geschichte mit der Stadt Nürnberg verbunden sind. Hierzu zählen auch private Filmaufnahmen, die einen einzigartigen Blick auf die Entwicklungen in der Stadt und des Stadtbildes ermöglichen. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg