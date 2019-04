Nürnberg: Kunstvilla stellt Theodor Reichart vor

Die Kunstvilla bietet am Mittwoch, 24. April 2019, um 18.30 Uhr eine Führung durch den neu eingerichteten Jubiläumsraum an. Der Kunsthistoriker Günter Braunsberg M.A. stellt bei seinem Rundgang den Künstler Theodor Reichart vor, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Die Teilnahme an der Führung kostet pro Person 3 Euro inklusive Eintritt in das Museum in der Blumenstraße 17.

Der 1919 in Ulm geborene Künstler Theodor Reichart besuchte nach einer Ausbildung zum Techniker und Konstrukteur ab 1949 die Volkshochschule Ulm unter der Leitung von Inge Scholl (1917-1998), aus der 1953 die den Bauhaus-Gedanken aufgreifende Hochschule für Gestaltung hervorging. Im Anschluss nahm Reichart 1954 ein Studium an der Akademie in Nürnberg bei Hermann Wilhelm (1897-1970) auf. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits 35 Jahre alt und wurde in der Folge einer der Künstler, deren Werke die Stadt Nürnberg aus Ausstellungen bevorzugt ankaufte. In diesen Gemälden, die sich an der Formensprache der Klassischen Moderne orientieren, hielt Reichart seine unmittelbare urbane Umgebung fest. Innerhalb der Nürnberger Künstlergruppe ?Der Kreis?, der er 1961 beitrat und bis zu seinem Tod 2003 angehörte, vertrat Reichart eine dezidiert gegenstandslose Position. Seine pastosen, mit unterschiedlichen Materialien und Oberflächen spielenden Gemälde rufen häufig architektonische Strukturen in Erinnerung. Auch seine Entwürfe für den öffentlichen Raum, wie die Reliefs an der Friedhofsmauer von St. Peter aus dem Jahr 1971, zeigen einen ähnlich strukturierten kompositorischen Aufbau. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg