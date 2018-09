Nürnberg: KunstKulturQuartier: Neue Spielorte

KunstKulturQuartier: Neue Spielorte

Aufgrund der geplanten Generalsanierung des Künstlerhauses im Frühjahr 2019 bereitet sich der ehrenamtliche Kultur- und Partyveranstalter KulturKellerei auf seine neuen Spielorte vor. Als Kooperationspartner für die DJ-Abende konnte die frisch renovierte Zwinger Bar, Lorenzer Straße 33, gefunden werden. Die Literaturveranstaltungsreihe BlätterRauschen findet ab Oktober im Glasbau des Künstlerhauses, Königstraße 93, ihre neue Heimat.

Mit allen Resident-DJs von Funk Soul Brother, Music for Friends, Querbeat und TonKonzum geben die Kulturverstärker am Dienstag, 2. Oktober 2018, ab 22 Uhr ihren Auftakt in der Zwinger Bar im Marientorzwinger, die sich etwa 100 Meter von der jetzigen KulturKellerei befindet.

Die beliebte Literaturveranstaltungsreihe BlätterRauschen feiert am Mittwoch, 10. Oktober 2018, um 20 Uhr ihr zehnjähriges Bestehen im Glasbau des Künstlerhauses. Buchhändler aus Nürnberg und der Jubiläumsgast Fitzgerald Kusz werden ihre Lieblingsbücher einem interessierten Publikum vor- sowie zur Diskussion stellen. Neben erlesenen Buchtipps wird es an diesem Abend auch einen Sektempfang und Fingerfood für die Gäste geben. jos

Weitere Informationen: www.kuenstlerhaus-nuernberg.de

www.kulturkellerei.de

Bild Download: KulturKellerei Kopfhörer

KulturKellerei Kopfhörer

(Bild: Andrea Brandl / KulturKellerei, JPG-Datei 227 KB)

Bild Download: Zwinger Bar Theke

Zwinger Bar Theke

(Bild: Zwinger Bar, JPG-Datei 130 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg