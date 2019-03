Nürnberg: Kunstgespräch mit Fabian Treiber

Kunstgespräch mit Fabian Treiber

Am Mittwoch, 20. März 2019, um 19 Uhr spricht Dr. Harriet Zilch, Kuratorin der Kunsthalle Nürnberg, mit dem Künstler Fabian Treiber und dem Grafiker Nicolas Zupfer über die Ausstellung ?A Minibar in a Large Scale Room?, die aktuell im Kunsthaus in der Königstraße 93 zu sehen ist.

Die Gemälde von Fabian Treiber, dem aktuellen Marianne-Defet-Malerei-Stipendiaten, gewähren einen bisweilen surreal anmutenden Blick in den Innenraum einer bürgerlichen Existenz: Tisch, Stuhl und Minibar, Kerzenhalter, Zimmerpflanze, Teppich und Vorhänge. Seine Gemälde zitieren die Malereigattung des Interieurs und des Stilllebens gleichermaßen. Doch auch wenn eine Vielzahl der gemalten Objekte zu benennen ist, bleibt das Gesehene bisweilen seltsam vage, denn Treiber widersteht dem Drang nach Konkretisierung. In seiner Malerei verbindet der Künstler verschiedene Techniken der Malerei: von der Airbrushpistole bis zum dicken Pinselstrich. Seine Arbeiten sind zugleich abstrakt wie figurativ und verhandeln klug elementare Fragen der Malerei nach Form und Struktur, nach Farbe und Komposition, nach Räumlichkeit und Fläche.

Während des Rundgangs durch die Ausstellung spricht Dr. Harriet Zilch mit Fabian Treiber über dessen Arbeiten sowie über den begleitenden Katalog, der von dem Grafiker Nicolas Zupfer entworfen wurde.

Der Eintritt in die Ausstellung der Kunsthalle Nürnberg im Kunsthaus im KunstKulturQuartier ist frei, die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro. alf

Bild Download: Fabian Treiber: Be with others, 2019; In-situ-Installation, Schwarzstahl, bedrucktes Nylon, Kunststoffhaken, Größe variabel; Courtesy KANT Galerie, Galerie Mark Müller, Ruttkowski;68 Galerie

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 1.0 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg