Nürnberg: Kunstgespräch für neugierige Senioren

Kunstgespräch für neugierige Senioren

?Nachgefragt. Was Sie schon immer über Kunst wissen wollten? heißt ein Angebot im Kunsthaus in der Königstraße 93 für neugierige ältere Kunstinteressierte. Dr. Annette Scherer, Kunsthistorikerin und Kulturgeragogin im Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg, stellt die aktuelle Ausstellung von Laurenz Berges ?Ort & Erinnerung. Cloppenburg und aktuelle Arbeiten aus dem Ruhrgebiet? vor am Mittwoch, 8. Mai, und Donnerstag, 23. Mai 2019, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr.

Die Werkgruppe ?Cloppenburg? (1989/90) wird erstmals vollständig gezeigt und lädt ein, einen Blick auf das Frühwerk von Laurenz Berges, einem der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Fotografen, zu werfen. Die Serie, in der er sich mit seiner Heimatstadt Cloppenburg auseinandersetzt, ist seine erste konzeptuelle Arbeit. Ganz in der Tradition der Fotografie-Schule von Bernd und Hilla Becher ? Berges war einer der letzten Meisterschüler ? eröffnen seine Fotografien einen nüchtern dokumentarischen und dennoch fast humorvollen Blick auf die Stadt, in der er aufwuchs.

Den frühen Bildern werden in der Ausstellung aktuelle Arbeiten des Künstlers aus dem Ruhrgebiet gegenübergestellt. Während bei ?Cloppenburg? durchaus noch der dokumentarische Zugang und ein neugierig suchender Blick auf die heimatliche Umgebung des Künstlers erkennbar ist, werden die Betrachter bei den späteren Arbeiten völlig in die Poesie des Moments entführt ? das Bild wird zum wirkungsmächtigen Bestandteil der zeitlichen Dimension. Im Rundgang durch die Ausstellung stellt Dr. Annette Scherer ausgewählte Gemälde des Künstlers vor. Bei Kaffee und Kuchen klingt die Veranstaltung im Gespräch aus.

Inklusive Bewirtung kostet die Teilnahme an einem Nachmittag 10 Euro (mit Senioren-Kulturkarte 7 Euro). Anmeldungen nimmt das Sekretariat unter Telefon 09 11 / 2 31-28 53, E-Mail kunsthalle@stadt.nuernberg.de, entgegen. alf

