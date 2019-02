Nürnberg: Kunstgespräch für neugierige Senioren

Kunstgespräch für neugierige Senioren

?Nachgefragt. Was Sie schon immer über Kunst wissen wollten? heißt ein Angebot im Kunsthaus in der Königstraße 93 für neugierige ältere Kunstinteressierte. Dr. Annette Scherer, Kunsthistorikerin und Kulturgeragogin im Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg, stellt die aktuelle Ausstellung von Fabian Treiber ?A Minibar in a Large Scale Room? am Mittwoch, 27. Februar 2019, von 15 bis 16.30 Uhr vor.

Fabian Treiber ist aktueller Marianne-Defet-Malerei-Stipendiat, der von September vergangenen Jahres bis Ende Januar 2019 im Atelier- und Galeriehaus Defet lebte und arbeitete. Seine in dieser Zeit entstandenen Gemälde sind jetzt im Kunsthaus zu sehen. In Fabian Treibers Gemälden finden sich Gegenstände des alltäglichen Lebens, wie sie in vielen bürgerlichen Wohnungen zuhause sind: Tisch, Sofa, Bett, Vorhang, Teppich und Blumenvase. So erinnern seine Werke bisweilen an die Gattung des Interieurs, aber auch Arrangements, die das Stillleben zitieren, spielen bisweilen eine Hauptrolle in Treibers Gemälden. Und dennoch lassen sich seine Werke keiner diese Gattungen eindeutig zuordnen, denn ein Hauptanliegen des Künstlers ist es auszuloten, an welchem Punkt im Malprozess aus einer Form ein benennbarer Gegenstand wird, also ein Rechteck zum Bett, ein Dreieck zur Vase oder eine ovale Form zur Blume oder zum Schuh wird. Im Rundgang durch die Ausstellung stellt Dr. Annette Scherer ausgewählte Gemälde des Künstlers vor. Bei Kaffee und Kuchen klingt die Veranstaltung im Gespräch aus.

Inklusive Bewirtung kostet die Teilnahme an diesem Nachmittag 10 Euro (mit Senioren-Kulturkarte 7 Euro). Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Kunsthalle unter Telefon 09 11 / 2 31-28 53, E-Mail kunsthalle@stadt.nuernberg.de, entgegen. alf

Bild Download: Fabian Treiber: Evening, 2019,

Acryl, Tusche, Lack auf Leinwand, 170 x 310 cm; Courtesy KANT Galerie, Galerie Mark Müller, Ruttkowski;68 Galerie.

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 2.9 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg