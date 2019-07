Nürnberg: Künstlerhausprogramm beim Nürnberg Digital Festival

Digitales in der Kultur spielt schon einige Jahre eine Rolle im Künstlerhaus. Während des Nürnberg Digital Festivals werden im Juli genau diese Veranstaltungen im Künstlerhaus im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, in den Fokus gerückt.

Die Spieleentwickler-Community in Franken trifft sich am Freitag, 12. Juli 2019, ab 19 Uhr im Glasbau bei einem Special Event des Indie Outposts, einem regelmäßigen Nürnberger Spieleentwickler-Treff. Mit dabei sind Persönlichkeiten aus der Entwicklerszene, die über ihre aktuellen Projekte sprechen werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Beim Netzwerkertreffen ?BLOCK FÜR BLOCK. bau nürnbergs zukunft? am Samstag, 13. Juli, ab 18 Uhr im Glasbau kann man sich spielerisch mit dem Thema Stadtentwicklung auseinandersetzen. Die eigenen Vorstellungen können im virtuellen Stadtraum umgesetzt werden, genutzt wird das Open-World-Spiel Minecraft. Interessierte erfahren hier, wie sie Teil des Projekts werden können und mit ihrer virtuellen Baustelle starten. Der Eintritt ist frei.

Am Montag, 15. Juli, ab 20 Uhr im Glasbau trifft bei ?Instant Composition x Trouble in Paradise? elektronische Musik auf bewegtes Bild, auf zeitgenössischen Tanz und umgekehrt. ?Trouble in Paradise? eröffnet einen improvisatorischen Raum, in dem alles passieren kann. Miteinander, füreinander, gegeneinander lassen sie Bewegungs- und Klangbilder entstehen und laden die Zuschauenden dazu ein, zu beobachten, zuzuhören, teilzuhaben. Tickets sind zum Preis von 10 Euro, ermäßigt 6 Euro, im Vorverkauf zuzüglich Vorverkaufsgebühr erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 13 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Ebenfalls am Montag, 15. Juli, um 19.30 Uhr im Seminarraum findet bei freiem Eintritt ein Vortrag der Nürnberger Computergruppe K4CG mit dem Titel ?Freie Software für eine freie Gesellschaft? statt. Während des Nürnberg Digital Festivals ist die Computergruppe außerdem in ihren Räumlichkeiten, Peuntgasse 5, 2. Stock, von Montag bis Freitag, 15. bis 19. Juli, jeden Abend ab 19.30 Uhr für alle Interessenten geöffnet.

Am Sonntag, 21. Juli, ab 14 Uhr können beim Pixelwerkstatt-Workshop ?Digitales Zeichnen? gemeinsam erste Programmiererfahrungen in Java mit der Entwicklungsumgebung Processing gesammelt werden. Im Glasbau werden Dinge wie Bedingungen und Schleifen behandelt und mit Hilfe von geometrischen Figuren digitale bunte Bilder gemalt, die am Fotodrucker ausgedruckt werden können. Die Kosten für den Pixelwerkstatt-Workshop betragen 3 Euro, eine Anmeldung ist per E-Mail an pixelwerkstadtnbg@gmail.com erforderlich.

Die Veranstaltungen sind Teil des Nürnberg Digital Festivals (ehemals Nürnberg Web Week). Als offenes Netzwerk der digitalen Community verbindet das Festival seit 2012 Menschen und Organisationen aus Wirtschaft, Technologie, Bildung und Kultur. Dabei finden Veranstaltungen, Konferenzen, Aktionen, Workshops und Treffen rund um die zentralen Themen der Digitalisierung, deren Chancen und Auswirkung auf das tägliche Leben statt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg