Nürnberg: Künstlergespräch mit Hubertus Hess

Künstlergespräch mit Hubertus Hess

Mit dem Bildhauer Hubertus Hess unterhält sich Kunstvilla-Leiterin Dr. Andrea Dippel über seine Faszination für Japan, das er bereits vier Mal bereiste. Das Künstlergespräch findet statt am Mittwoch, 5. Dezember 2018, um 18.30 Uhr in der Kunstvilla, Blumenstraße 17.

Hubertus Hess gehört zu den renommiertesten Künstlern der Region und war mit seinem Schaffen schon mehrfach in der Kunstvilla vertreten. So präsentierte Hess 2011 in der Ausstellung ?Die Kunst des Sammelns? einen Teil seiner Künstlersammlung, die Asiatica, afrikanische Masken ebenso wie skurrile Fundstücke umfasst. In seinen Assemblagen verfremdet er Fundstücke unterschiedlicher Herkunft oft durch spezielle Gussverfahren farblich, haptisch oder in ihren Größenverhältnissen. Typisch für seinen künstlerischen Ansatz sind die 2008 entstandenen Collagen ?Zwischen Gestern und Morgen?, in denen er Illustrationen japanischer Künstler des 19. Jahrhunderts mit modernen Mangas kombinierte und zu einer Rauminstallation vereinte.

Die Teilnahme an dem Künstlergespräch zur aktuellen Ausstellung ?Faszination Japan! Im Spiegel Nürnberger Künstlerinnen und Künstler? kostet inklusive Eintritt 3 Euro pro Person. alf

Bild Download: Hubertus Hess

Zwischen gestern und morgen, 2008, Installation, mehrteilig (Detail), Leihgabe des Künstlers

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 662 KB)

