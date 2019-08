Nürnberg: Künstlergespräch mit Bildhauer Stefan Schindler

Zu einem Künstlergespräch mit Bildhauer Stefan Schindler laden das Museum Tucherschloss und das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum der Museen in Nürnberg in den Schlossgarten ein. Die Soirée ?Vom Zauber der Axt? beginnt am Donnerstag, 29. August 2019, um 17.30 Uhr im Museum Tucherschloss, Hirschelgasse 9-11.

Beim gemeinsamen Rundgang in entspannter Atmosphäre plaudert Stefan Schindler über seine im Schlossgarten präsentierten Skulpturen, über seine Arbeitsweise und seine künstlerischen Intentionen. Die Skulpturen mit ihren markanten Formen und Oberflächen dürfen während des Künstlergesprächs auch berührt und ertastet werden. Die Veranstaltung ist daher auch gut für sehbehinderte und blinde Menschen geeignet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, der Museumseintritt selbst ist frei. Ein erfrischendes Getränk ist inbegriffen. Das Gespräch ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung ?Zwischen den Welten. Holzskulpturen von Stefan Schindler?, die das Museum Tucherschloss bis 28. Oktober 2019 im Schlossgarten zeigt. ll

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg