Nürnberg: Künstler aus spanischer Partnerstadt stellen aus

Die Werke von elf renommierten Kunstschaffenden aus Nürnbergs spanischer Partnerstadt Cordoba zeigt das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg unter dem Titel ?Córdoba Contemporánea? vom 2. bis 31. Mai 2019 im Foyer des Internationalen Hauses Nürnberg, Hans-Sachs-Platz 2. Die Schau präsentiert aktuelle Tendenzen der zeitgenössischen spanischen Kunst und ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Bei der Vernissage am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr sind drei beteiligte Künstler anwesend.

?Córdoba Contemporánea? umfasst Gemälde und Skulpturen von Francis Arroyo Ceballos, José Manuel Belmonte, Manuel Castillero, Rafael Cervantes, Francisco Escalera, José Luís Muñoz, Pepe Puntas, María José Ruiz, José Maria Serrano, Noé Serrano und Francisco Vera Muñoz. Geboren in den 1960er und 70er Jahren verbindet sie eine gemeinsame Freundschaft, gegenseitiger Respekt und eine übereinstimmende Vorstellung von Kunst. Ihr künstlerisches Schaffen ist geprägt von verschiedenen ästhetischen Ausrichtungen.

Die Ausstellung entsprang dem Wunsch, die Arbeit dieser herausragenden Gruppe von Künstlern in einem gemeinsamen Projekt bekannt zu machen. Auf authentische Art und Weise treten sie seit Jahren in ihren eigenen, aktuellen und von institutionellen Einflüssen abgewandten Diskurs. Ihre Überzeugung: Der Schöpfungsprozesse einer jeden Künstlerin und eines jeden Künstlers sollte ehrlich und emotional sein ? und unabhängig von landläufigen oder geschützten Lehrmeinungen. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Verein zur Förderung der Partnerschaft Córdoba-Nürnberg, Conoris e.V., und dem Centro Español e.V. statt. jos

Bild Download: Collage aus den Kunstwerken, die bei der Ausstellung in Nürnberg präsentiert werden.

(Bild: José Luís Muñoz / Córdoba Contemporánea, JPG-Datei 1.7 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg