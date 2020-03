Nürnberg vor 36 Minuten

Küchenbrand fordert fünf Verletzte - Ersthelfer im Krankenhaus

Angebranntes Essen führte am Mittwochabend zu einem Brand in einer Wohnung in Nürnberg. Durch das Feuer zogen sich fünf Menschen Verletzungen zu. Ein Ersthelfer wurde in eine Klinik gebracht.