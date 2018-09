Nürnberg: Kostenlose Kinderbetreuung im Bildungszentrum

Kostenlose Kinderbetreuung im Bildungszentrum

In Ruhe einen der vielen interessanten Kurse am Bildungszentrum (BZ) besuchen während die Kinder gut versorgt sind ? und das alles ohne Extrakosten. Das ist für Eltern in Nürnberg ganz bequem möglich: Seit zehn Jahren bietet das BZ die Betreuung für alle Veranstaltungsorte an.

Das Angebot gilt Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und wird sehr gut angenommen: Kinder zwischen 1 und 10 Jahren spielen in den Räumen der Kinderbetreuung. Die Eltern melden ihre Kinder an, sobald sie ihren Kurs gebucht haben. Idealerweise kommen sie dann zu einem der Schnuppertermine vorbei, damit die Kinder sich an Umgebung und Betreuer gewöhnen können. Die Betreuung der Kinder übernimmt das Kinderhaus Nürnberg gGmbH mit qualifizierten und engagierten Betreuerinnen.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite des BZ unter Service und Kinderbetreuung: https://bz.nuernberg.de/service/kinderbetreuung/. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg