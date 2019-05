Nürnberg: Konzert ?In der Fremde daheim? im Hirsvogelsaal

Die Pianistin Veronika Eismont, die Pianistin und Sängerin Elena Eismont und die Klarinettistin Andrea Zink präsentieren Werke und Geschichten von Komponisten, die ihren Heimatort verlassen und in der Fremde ihre größten Erfolge gefeiert haben. Das Konzert ?In der Fremde daheim? beginnt am Sonntag, 26. Mai 2019, um 19 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Treibberg 6.

Béla Bartók emigrierte in die USA, Johannes Brahms zog nach Wien und Frédéric Chopin verfolgte die Geschehnisse in Polen von Paris aus ? zahlreiche bekannte Komponisten haben in ihrem Leben eine Migrationserfahrung gemacht. Viele von ihnen fanden dabei eine neue Heimat und konnten Erfolge verbuchen, einige taten sich mit dem Neuanfang aber auch schwer, waren unglücklich und kehrten mitunter sogar zurück. Was die meisten Auswanderer gemein hatten: Ihre Zeit im Ausland schlug sich häufig in ihrem musikalischen Schaffen nieder, wenn auch die Musik ihrer alten Heimat weiterhin sehr präsent war, etwa in Form von Volksliedmelodien.

Wie es sich anfühlt, in der Fremde daheim zu sein, wissen auch Veronika und Elena Eismont, die beide in Russland geboren sind und 1998 nach Franken kamen. Während Mutter Veronika noch im russischen Ischewsk Klavier studierte, besuchte Tochter Elena bereits die Wiesbadener Musikakademie. Nach einem erfolgreich absolvierten Klavierstudium studiert sie derzeit Gesang in Nürnberg. Hier wurde auch Andrea Zink ausgebildet. Sie studierte an den Konservatorien in Nürnberg und Augsburg Klarinette, heute unterrichtet sie genauso wie Veronika Eismont unter anderem an der städtischen Musikschule Ansbach.

Organisiert wird das Konzert vom Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher. Der Eintritt kostet 8 Euro, Schüler und Studenten können das Konzert kostenlos besuchen. Karten gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr, eine Kartenreservierung ist möglich per E-Mail an

info@nuernberger-kulturbeirat-zd.de oder montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 09 11 / 8 00 26 38. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg