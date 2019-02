Die Musikschule Nürnberg präsentiert unter dem Motto Bands in Concert 1 eine Auswahl der Unterrichtsergebnisse des Populärbereichs. Das Konzert unter der Leitung von Axel Dinkelmeyer beginnt am Dienstag, 26. Februar 2019, um 19.30 Uhr im Großen Saal der Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244 d. Der Eintritt ist frei. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg