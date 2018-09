Nürnberg: Klettergerüst auf Spielplatz in Moorenbrunn gesperrt

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hat die Kletteranlage auf dem Spielplatz Klagenfurter Straße/Ecke Kärntner Straße in Nürnberg-Moorenbrunn kurzfristig gesperrt. Die Fundamente der Kletterstation müssen saniert werden. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis Freitag, 26. Oktober 2018.

Die Kletteranlage muss an mehreren Stellen mit neuen Betonfundamenten versehen werden. Die Sperrung bleibt so lange bestehen, bis der Beton ausgehärtet ist, weil erst dann die notwendige Festigkeit und Stabilität gegeben ist. Dies wird bis zum Beginn der Herbstferien Ende Oktober dauern. Der Sandspielplatz und die anderen Spielgeräte des Spielplatzes können weiterhin in vollem Umfang genutzt werden. tom

