Nürnberg: Kleiderbügel-Workshops im Museum Industriekultur

Kleiderbügel-Workshops im Museum Industriekultur Im Museum Industriekultur in der Äußeren Sulzbacher Straße 62 können sich Kinder ab 6 Jahren kreativ mit Kleiderbügeln beschäftigen.Im ersten Workshop ?Bieg den Bügel? am Sonntag, 17. März 2019, sowie am Dienstag, 16. April 2019, jeweils ab 14 Uhr entwickeln die Mädchen und Jungen nützliche und dekorative Ideen zur Gestaltung von Drahtkleiderbügeln.