Nürnberg: Klangerzählung zu Ovids Metamorphosen im Fembo-Haus

Illustriert durch die Deckengemälde im historischen Tanzsaal des Stadtmuseums präsentiert das Duo ?MYsik fANtasTIK? eine Klangerzählung nach Ovids Metamorphosen. Das Konzert ?Himmlische Intrigen? beginnt am Sonntag,

24. Februar 2019, um 17 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

Das Duo besteht aus Erzählerin Christine Hausen und Caroline Hausen, zuständig für Blockflöte und Elektronik. Mutter und Tochter entführen ihr Publikum in die Welt der antiken Götter und erzählen vom Mythos des untreuen Jupiter und seiner Geliebten Io: Die menschlichen Züge der Olympier sorgen dabei für allerlei Turbulenzen, so dass der Mythos einer modernen Seifenoper in nichts nachsteht ? Eifersucht, List, Ehebruch, Verwandlungen und Mord inklusive. Musikalisch werden Handlung und Affekte durch bekannte Motive aus Werken von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel und anderen verstärkt. Elektronische Klänge schaffen den atmosphärischen Hintergrund und schlagen so eine Brücke zwischen alter Musik und Gegenwart.

Die Teilnahme kostet 3 Euro zusätzlich zum Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Aufschlag. alf

