Nürnberg: Kindertheater im Künstlerhaus

Kindertheater im Künstlerhaus

Das Kindertheaterstück ?Aus dem Lehm gegriffen? von Thalias Kompagnons wird am Dienstag, 9. April 2019, um 9 und um 11 Uhr im Glasbau des Künstlerhauses im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, wiederaufgeführt. Am Donnerstag, 11. April, folgt um 9 Uhr eine Wiederaufführung des Kindertheaterstücks ?Rabenschwarz und Naseweiß oder: Wo kommen die Bilder her?? im Filmhauskino im KunstKulturQuartier.

Joachim Torbahn kreiert im Kunstabenteuer ?Aus dem Lehm gegriffen? für Kinder ab 4 Jahren eine märchenhafte Welt aus Lehm und beweist damit, dass dieser Werkstoff einen grenzenlosen Spielraum für Imagination und Fantasie bietet. Gelenkt von dem Prozess des Aufbauens, Umformens und neu Erschaffens nimmt die Geschichte zahlreiche spannende Wendungen. Die musikalische Untermalung betont den Rhythmus der Vorstellung. Durch die Synthese von Theater und Bildender Kunst führt Torbahn das Publikum in seine schöpferische Welt voller neueR Möglichkeiten und regt dessen eigene Vorstellungskraft an. Nach dem Ende der Vorführung werden die Zuschauerinnen und Zuschauer motiviert, selbst zum Ton zu greifen und los zu kneten.

Im Kindertheaterstück ?Rabenschwarz und Naseweiß oder: Wo kommen die Bilder her?? für Entdeckungsreisende ab 4 Jahren braucht es nicht mehr als eine schwarze Tafel und einen Eimer weißer Farbe. Ausgerüstet mit Pinsel und Spachtel stürzen sich die beiden Gegenspieler Schwarz und Weiß in ein Schöpfungsabenteuer, bei dem aus Gegensätzen die Welt entsteht: hell und dunkel, vorne und hinten, geben und nehmen. Mit nur einem einzigen Strich werden aus dem weißen Punkt ein Hase und ein Haus, ein Tannenbaum und eine Katze. Ständig ändert sich das Bild und das Publikum rätselt mit, was wohl als nächstes entstehen wird. Ein verblüffendes Spiel mit spannenden Wendungen. Idee und Spiel verantwortet Joachim Torbahn, die Regie führt Tristan Vogt.

Tickets zum Preis von 7 Euro, für Kinder 5,50 Euro, sind im Vorverkauf (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) erhältlich, an der Tageskasse kosten sie 10 Euro, für Kinder den Vorverkaufspreis. alf

Bild Download: Aus dem Lehm gegriffen

(Bild: Bruno Weiss, JPG-Datei 264 KB)

