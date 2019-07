Nürnberg: Kinderferienprogramm im Tiergarten

Kinderferienprogramm im Tiergarten

Der Tiergarten der Stadt Nürnberg bietet in der zweiten Woche der Sommerferien von Montag bis Freitag, 5. bis 9. August 2019, und in der vierten Ferienwoche von Montag bis Freitag, 19. bis 23. August 2019, täglich von 9 bis 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) ein Ferienprogramm für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren an. Enthalten sind eine Übernachtung jeweils von Donnerstag auf Freitag sowie Verpflegung.

Das Ferienprogramm wird von pädagogischen Fachkräften gestaltet und betreut. Es basiert auf der Wissensvermittlung durch tiergestützte Naturbegegnung. In beiden Programmwochen werden die Kinder am Mittag und Nachmittag verpflegt, bei der Übernachtung wird Vollpension angeboten. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 220 Euro pro Kind. Inhaber von Jahreskarten (Kind) oder Familienmitgliedschaften beim Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. zahlen 200 Euro pro Kind. An dem Programm können jeweils höchstens 20 Kinder teilnehmen.

Anmeldungen sind möglich ab Mittwoch, 24. Juli 2019, bei der Zoopädagogie des Tiergartens unter Telefon 09 11 / 54 54 830.

Das Programm findet nach einem Pre-Test in den Pfingstferien erstmals als Wochenangebot statt und befindet sich in der Erprobungsphase. Die Kinder werden daher auch von den Betreuerinnen und Betreuern nach ihren Erfahrungen befragt. Ausgearbeitet wurde das Ferienprogramm im Rahmen eines Semester-Stipendiums, das die Manfred-Roth-Stiftung, eine der bedeutendsten lokalen Stiftungen, dem Tiergarten ermöglichte. Das umweltpädagogische Programm zielt darauf ab, ?Stadtkindern? zwischen 8 und 12 Jahren in den Ferien die Umwelt durch tiergestützte Naturbegegnung im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung nahezubringen.

Als größter außerschulischer Lernort in Nordbayern erreichte der Tiergarten 2018 mit seinem zoopädagogischen Angebot knapp 16 500 Teilnehmende in mehr als

1 412 Führungen und Programmen. tom

