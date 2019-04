Nürnberg: Kinderferienprogramm im Haus des Spiels

Für die Osterferien bietet das Haus des Spiels am Egidienplatz 23 ein buntes Kinderferienprogramm an, bei dem bestimmt keine Langeweile aufkommt.

Los geht es am Dienstag, 16. April 2019, um 14 Uhr mit dem Amigo-Icecool-Turnier. Brian Gomez? originelles Brettspiel, erschienen beim Spieleverlag Amigo, wurde 2017 zum Kinderspiel des Jahres gekürt. Das Turnier startet gegen 14.30 Uhr, ab etwa 17.30 Uhr werden die Sieger gekürt. Wer aus dem Turnier ausscheidet, kann trotzdem einfach weiterspielen: Die Spieletheke hat hunderte Spiele parat. Das Turnier eignet sich für Kinder ab 7 Jahren, die Kenntnis der Regeln von Icecool wird vorausgesetzt.

Wie erfindet man ein Spiel? Die Antwort: Einfach selbst ausprobieren beim Spieleentwicklungs-Workshop für Kinder am Donnerstag, 25. April 2019, von 10 bis 14 Uhr. Die 9-jährige Workshopleiterin Lilly Schauf ist Tochter eines Spieleautors und hat selbst schon viele Spiele entwickelt. Am Ende des Workshops hält jedes teilnehmende Kind ein eigenes Spiel in den Händen. Das Angebot eignet sich für maximal zehn Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Wichtig: Die Teilnehmenden müssen schon lesen und schreiben können.

Spielend leicht Jonglieren lernen können Kinder zwischen 8 und 14 Jahren beim Jonglierworkshop mit Meister Perujo am Freitag, 26. April 2019, von 14 bis 16 Uhr. Mit den richtigen Tipps und Tricks ist das gar nicht so schwer ? alles, was gebraucht wird, ist ein wenig Geduld und Geschick.

Am Sonntag, 28. April 2019, hat das Haus des Spiels einen Spezial-Spielenachmittag im Angebot. Von 14 bis 18 Uhr heißt es ?Fifa, Kicker, Torwandschießen!?. Alles dreht sich rund um den Ball, egal ob analog oder digital. Fleißige Spielecoaches von Ali Baba Spieleclub, Haus des Spiels und Project Hive Gaming erklären gern und helfen bei der Spielauswahl.

Für das Icecool-Turnier und die beiden Workshops wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 09 11 / 2 31-1 52 57 oder per E-Mail an haus-des-spiels@stadt.nuernberg.de. Die Teilnahme am Turnier, am Spieleentwicklungs-Workshop sowie am Spezial-Spielenachmittag ist kostenfrei. Für den Jonglier-Workshop fallen pro Kind 5 Euro Teilnahmegebühr an. Alle Veranstaltungen sind Teil des Programms ?Testspiele ? von analog bis digital? des Deutschen Spielearchivs Nürnberg im Haus des Spiels. alf

