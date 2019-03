Nürnberg: Kinder planen Spielplatz am Nordostbahnhof

Im neuen Wohngebiet am Nordostbahnhof entsteht ein Spielplatz für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Bei einer ersten Nutzerbeteiligung haben Mädchen und Jungen ihre Wünsche für die Spielfläche eingebracht. Daraus haben das Jugendamt und der Servicebetreib Öffentlicher Raum Nürnberg erste Entwürfe gestaltet. Am Mittwoch, 3. April 2019, in der Lux ? Junge Kirche, Leipziger Straße 25, können die Kinder die Pläne begutachten und nochmals eigene Vorschläge machen.

Weitere Informationen gibt Doris Lindner, Jugendamt, Telefon 09 11 / 2 31 23 27. Der Stand der Spielflächenplanung der Stadt Nürnberg ist zu finden unter www.spielplatzplanung.nuernberg.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg