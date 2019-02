Nürnberg: Kinder designen Mode im Museum Industriekultur

Im Workshop ?Das kleidet jeden Bügel. Modedesign aus Papier? können Kinder ab

6 Jahren eigene Mode entwerfen. Das Angebot des Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums der Museen in Nürnberg (KPZ) beginnt am Dienstag, 5. März 2019, und am Sonntag, 14. April 2019, jeweils um 14 Uhr im Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62.

Eine professionelle Designerin demonstriert, wie die Mode auf den Kleiderbügel kommt. Mit Schere, Papier und Stiften probieren die Mädchen und Jungen anschließend Wege der kreativen Ideenfindung vom Entwurf zum fertigen Produkt. Dabei entstehen ausgefallene und womöglich noch nie dagewesene Kleidungsstile.

Die Teilnahme ist im Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro bereits inbegriffen. Es können maximal 25 Personen teilnehmen, eine Anmeldung beim KPZ unter Telefon 09 11 / 13 31-2 38 oder per E-Mail an erwachsene@kpz-nuernberg.de ist erforderlich. Der Workshop ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung ?Aufgehängt und abgehakt. Eine kleine Geschichte des Kleiderbügels?, die noch bis 28. April 2019 im Museum Industriekultur zu sehen ist. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg