Nürnberg: Kfz-Zulassungsstelle im Bürgeramt Süd geschlossen

Die Kfz-Zulassungsstelle im Bürgeramt Süd in der Hans-Traut-Straße 8 bleibt am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Mai 2019, geschlossen. Am Montag, 6. Mai 2019, öffnet die Kfz-Zulassungsstelle dann voraussichtlich im Lauf des Vormittags. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, in das Bürgeramt Ost in der Fischbacher Hauptstraße 121 und in die Kfz-Zulassungsstelle am Rathenauplatz 18 auszuweichen. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg