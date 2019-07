Nürnberg: ?Kehrd wärd?: Die Sperberschule räumt auf

?Kehrd wärd?: Die Sperberschule räumt auf

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) dankt der Sperber-Grundschule für ihre ?Kehrd wärd"-Aktion vom vergangenen Montag, 22. Juli 2019, im Stadtteil Hummelstein.



In diesem Schuljahr hat sich die Sperber-Grundschule intensiv mit dem Thema Ordnung auseinandergesetzt: erst im Kleinen in der Schultasche, dann auch im Klassenzimmer und schließlich im Schulhaus sowie auf dem Pausenhof. Als Abschlussaktion sorgten die Grundschülerinnen und Grundschüler am vergangenen Montag auch in ihrem Schulsprengel für Ordnung. Knapp 300 Kinder zogen mit ihren Lehrern und Begleitpersonen los, um auf Spielplätzen und Parks der Umgebung mal so richtig sauber zu machen. Stolze 15 Säcke Müll sammelten sie während dieser ?Kehrd wärd"-Aktion.

Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache: ?Ich finde es toll, dass wir diese Aktion gemacht haben und so viel aufgeräumt haben und ich finde es unglaublich, dass so viel Müll neben einer Mülltonne liegt", erklärte ein Mädchen stellvertretend für viele.

Bürgermeister und Erster SÖR-Werkleiter Christian Vogel lobt das Engagement der Schule: ?Ich unterstütze ein solches vorbildliches bürgerschaftliches Engagement mit dem Ziel, unsere Quartiere, Umwelt und Natur zu erhalten. Ganz besonders freut es mich, wenn sich schon Grundschulkinder für ihre Umwelt einsetzen. Deshalb geht mein Dank sowohl an die Lehrerinnen und Lehrer, die diese tolle ?Kehrd wärd"-Aktion begleitet haben, als auch und vor allem an die Schülerinnen und Schüler der Sperber-Grundschule."

Bild Download: Die Schülerinnen und Schüler der Sperberschule haben sich auf dem Schulhof versammelt

Eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern der Sperber-Grundschule waren an der Aktion "Kehrd wärd" beteiligt.

(Bild: Sperber-Grundschule / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 176 KB)

