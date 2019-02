Nürnberg: Kartenvorverkauf für Frühjahrs-Trempelmarkt

Kartenvorverkauf für Frühjahrs-Trempelmarkt

Sämtliche Verkaufsplätze für den Frühjahrs-Trempelmarkt am Freitag und Samstag, 10. und 11. Mai 2019, werden ausschließlich im Vorverkauf angeboten. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 1. März 2019. Das Marktamt empfiehlt, frühzeitig zu buchen, da der Markt in der Regel bereits nach kurzer Zeit ausverkauft ist. Die Platzkarten sind ab 9 Uhr online unter www.nuernberger-maerkte.de erhältlich. Gleichzeitig startet auch der Verkauf in der Vorverkaufsstelle der Kulturinformation im Künstlerhaus, Königstraße 93 (Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 16 Uhr).

Alle Informationen hierzu, einschließlich der Trempelordnung mit Lageplan, finden Interessenten im Internet.

Die Zulassung (inklusive Platzkarte) zur Teilnahme am Trempelmarkt ist nicht übertragbar. Die ausgedruckte Platzkarte gilt als Nachweis über den Platzerwerb und ist am Verkaufsplatz aufzubewahren. Kann die Platzkarte bei Kontrollen nicht vorgezeigt werden, ist das Marktamt berechtigt, die Verkaufsfläche neu zu berechnen.

Die Trempelflächen sind in Zonen unterteilt, innerhalb derer alle Standplätze einzeln nummeriert sind. Die Plätze sind zwischen 6 und 30 Quadratmetern groß. Interessentinnen und Interessenten können einen individuellen Platz buchen. Damit möglichst viele zum Zuge kommen, kann pro Person nur eine Platzkarte im Vorverkauf erworben werden. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg