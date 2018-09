Nürnberg: ?Karibischer? Start der Saunasaison

?Karibischer? Start der Saunasaison

Die Nürnberger Bäder starten in die Saunasaison. Zum Auftakt lädt die Sauna im Langwasserbad, Breslauer Straße 251/Ecke Gleiwitzer Straße, am Samstag, 15. September 2018, von 19 bis 24 Uhr zum Event unter dem Motto ?Fluch der Karibik? ein. Die Sauna hat an diesem Tag zwei Stunden länger als üblich geöffnet. Eventaufgüsse finden von 19 bis 23 Uhr stündlich statt. Passend zum Motto wird die Sauna karibisch dekoriert, der Aufgussplan dem Thema angepasst. Wer will, kann sich für 10 Euro am Fluch-der-Karibik-Buffet bedienen. Um Voranmeldung unter Telefon 09 11 / 2 44 88 74 wird gebeten.

Darüber hinaus sind alle Badegäste herzlich dazu eingeladen, in den nächsten Wochen und Monaten in den Saunen im Langwasserbad, im Südstadtbad, Allersberger Straße 120, und im Katzwangbad, Katzwanger Hauptstraße 21, zu entspannen und Wärme zu tanken. Im Eintrittspreis für die Sauna ist auch die Nutzung des Schwimmbads inbegriffen. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg