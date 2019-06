Nürnberg: Junge Menschen sind gefragt beim ?laut! Open Air?

Zur Veranstaltung ?laut! Open Air? am Donnerstag, 11. Juli 2019, auf dem Kornmarkt sind alle Nürnberger Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 14 bis 27 Jahren herzlich eingeladen. Die jungen Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Anliegen von Wünschen bis zu Kritik loszuwerden und sich bei ?Pimp your city? ihre Traumstadt zu gestalten. Außerdem können sie das sommerliche Programm genießen und sich in entspannter Atmosphäre mit Stadträten und Stadträtinnen austauschen.

Das Begleitprogramm gestalten die Siebdruckwerkstatt K4, das Team Mobile Jugendarbeit mit Bus, Kicker und Cocktails, Gymmick mit Live-Painting, das Quartiersbüro Altstadt, CiTyVee mit dem grünen Sofa und viele andere.

Programm:

16 Uhr: Begrüßung der Gäste

16.30 Uhr: Vorführung von Skatern

17 Uhr: Vorstellung von ?laut!? (Vorstellung der Stände und Kooperationspartner)

18.15 Uhr: Tanzvorführung

18.30 Uhr: Parkourshow

19 Uhr: Vorstellung der anwesenden Politiker und Politikerinnen, Präsentation der Anliegen, Diskussion und Rückmeldungen

Weitere Informationen im Internet unter www.laut-nuernberg.de und auf

Facebook unter laut-nuernberg.de. boe

