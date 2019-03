Nürnberg vor 21 Minuten

Musikvideo

Junge Männer mit Sturmhauben und Pistolen lösen Großeinsatz der Polizei aus

Etwa zwei Dutzend junge Männer mit Sturmhauben haben Anwohner in Nürnberg in Aufregung versetzt. Die Vermummten waren am Sonntagnachmittag am Wöhrder See, zwei von ihnen fuchtelten wohl mit Pistolen umher.