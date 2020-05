Illegales Autorennen in Nürnberg: In Schweinau lieferten sich zwei junge Männer in der Nacht auf Dienstag (5. Mai 2020) ein Rennen mit ihren Autos, berichtet die Polizei. Allerdings wurden sie dabei von einer Zivilstreife beobachtet.

Gegen 0.30 Uhr sahen die Beamten die beiden Männer (21 und 22 Jahre alt) in der Nopitschstraße. Die beiden stellten ihre Fahrzeuge in Richtung Dianastraße nebeneinander auf. Eine Gruppe von vier Personen stand auf dem Gehweg und gab das Startsignal. Daraufhin gaben die beiden Fahrer Gas und lieferten sich ein Rennen.