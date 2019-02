Nürnberg: Junge (10) stürzt auf U-Bahn-Gleis - Frau am Bahngleis zieht Nothalt-Griff

Bahnsteig in Nürnberg: Junge stürzt in U-Bahn-Gleis - Frau rettet ihn: Am Freitagmorgen gegen 7.25 Uhr ist es in Nürnberg zu einer Beinah-Katastrophe gekommen. Ein Junge fiel versehentlich am Bahnsteig Langwasser-Mitte ins Gleisbett, bestätigt Elisabeth Seitzinger als VAG-Sprecherin. Sein Glück: Eine Frau sah seinen Sturz.

Frau reagiert sofort - Zug kann rechtzeitig bremsen

Die Frau verhielt sich in dieser Situation genau richtig, sagt Seitzinger. Sie zog den Nothalt-Griff am Bahngleis und rief erst dann den Notruf. Dadurch erhielt der Zug noch rechtzeitig das Anhalte-Signal und konnte rechtzeitig abbremsen. Andere Kinder zogen anschließend den zehnjährigen Jungen aus dem Gleisbett.

Die VAG-Sprecherin appelliert, aufmerksam am Bahnsteig zu sein und nicht zu nahe an die Gleise zu gehen. Die Kinder hätten den Jungen nicht vom Gleisbett ziehen sollen, sagt Seitzinger, sondern auf die Rettungskräfte warten müssen. Dadurch hätten sie sich selbst in Gefahr gebracht. Der zehnjährige Junge hätte sich unter der Bahnsteigkante in Sicherheit bringen können, bis Hilfe kommt.