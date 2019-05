Nürnberg: Junge (10) rettet Schwester aus brennendem Auto und bekommt Rettungsmedaille

Der zehnjährige Kenan Büyukhan aus Nürnberg wurde für die Rettung seiner kleinen Schwester mit der Rettungsmedaille des Freistaats Bayern ausgezeichnet. Am Mittwoch, dem 29. Mai, wurde ihm diese in der Münchener Residenz von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verliehen.

Auto fängt Feuer: Junge reagiert schnell

Ende April hatte der kleine Junge, damals neun Jahre alt, mit seiner zweijährigen Schwester in Nürnberg auf seine Mutter im Auto gewartet. Plötzlich bemerkte der Junge starken Rauch am Auto, stieg aus und sah, dass einer der Hinterreifen brannte.Der Neunjährige schnallte sofort seine kleine Schwester aus dem Kindersitz ab und brachte sie in Sicherheit. Der Wagen brannte komplett aus. Für den Brand war laut Polizei wahrscheinlich ein technischer Defekt, womöglich an der Batterie schuld. Neben dem Zehnjährigen aus Nürnberg wurden noch 42 weitere Lebensretter geehrt.

