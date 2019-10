Nürnberg vor 1 Stunde

Diebstahl

Nürnberg: Jugendliche klauen in Kaufhaus, schlagen auf Ladendetektiv ein und fliehen unerkannt

Am Samstagabend haben zwei Jugendliche in Nürnberg versucht, in einem Kaufhaus Elektrogeräte zu klauen. Als ein Ladendetektiv sie ansprach, schlug einer der beiden Täter zu und beide flüchteten.