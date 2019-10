Jugendliche lösen mit Spielzeugpistolen Polizeieinsatz in Nürnberg aus: Am Freitagabend (11. Oktober 2019) lösten ein 13- und ein 14-Jähriger in Nürnberg einen Polizeieinsatz aus. Das teilte die Polizei mit. Die beiden Jugendlichen hatten sich Spielzeugwaffen gekauft und waren damit im U-Bahn-Verteiler unterwegs.

Polizei durchsucht Nürnberger U-Bahnhof nach verdächtigen Personen

Gegen 20.30 Uhr ging bei der Polizei Nürnberg ein Anruf ein: Zwei männliche Personen, beide mit Schusswaffen unterwegs und mit Tarnkleidung bekleidet, seien im U-Bahn-Verteiler in der Maximilianstraße unterwegs. Sofort reagierte die Polizei, sperrte den U-Bahnhof ab und durchsuchte ihn nach den betreffenden Personen. Es konnte jedoch niemand ausgemacht werden, auf den die Beschreibung zutraf.

Jugendliche mit Softair-Waffen unterwegs - Polizei klärt die beiden auf

Nur kurze Zeit später wurden allerdings, nicht weit vom U-Bahnhof entfernt, zwei Jugendliche festgestellt, die die besagten Waffen in ihren Hosentaschen mit sich führten. Es handelte sich dabei jedoch um Spielzeugpistolen, sogenannte Softair-Waffen, die echten Waffen täuschend ähnlich sehen. Die beiden Jungen gaben an, ein Spiel gespielt zu haben. Sie wurden dann ihren Eltern übergeben und von der Polizei aufgeklärt, wie gefährlich ihr Verhalten war.

