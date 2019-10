Nürnberg: Jugendliche "grillen" OB-Kandidaten in der Tram - Wahlkampf in historischer Straßenbahn

Gewalt und Kriminalität: Wie sicher ist Nürnberg?

"Wie sicher finden Sie Nürnberg?", will derweil der 19-jährige Johann von Verena Osygan wissen. "Schon ziemlich sicher", sagt die grüne Kandidatin. Jetzt schüttelt Johann mit dem Kopf und verweist auf Kriminalität und Gewalt in der Großstadt. In der Nacht hätten auch die Jungs manchmal Angst. Besonders in der Südstadt sei es schlimm. In manche Discotheken würden sich die Jugendlichen nicht hineinwagen. Verena Osgyan nickt verständnisvoll und verspricht nach ihrer Wahl mehr Streifenpolizisten für mehr Sicherheit. Und neue Laternen für mehr Licht gegen zwielichtige Gestalten in dunklen Parkecken.

Thorsten Brehm erzählt über Privatleben: "Mit 15 Jahren bin ich bei den Jusos eingetreten"

Derweil plaudert Thorsten Brehm, der 35-jährige SPD-Kandidat für die Nachfolge des amtierenden Parteifreundes Ulrich Maly, ein paar Bänke weiter aus seinem Privatleben. "Mit 15 Jahren bin ich bei den Jusos eingetreten", sagt Brehm und erzählt, wie er über seine Begeisterung für Menschenrechte und Umweltschutz in die Politik "geschlittert" sei. Aufgewachsen sei Brehm in einer Handwerkerfamilie im Knoblochausland. Stolz ist Brehm auf seine kleinbürgerliche Herkunft. Er sei der "erste Studierte" in der Familie. Apropos: Über seine eigene Familie will Brehm nicht sprechen. "Ich bin ledig. Eine Homestory würde ich nicht machen", sagt Brehm.

Nürnberg soll "Grüner" werden: Besonders die Südstadt soll profitieren

Stattdessen möchte der Sozialdemokrat lieber über seine politischen Leidenschaften sprechen. "Grüner" wolle Brehm seine Heimatstadt machen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Brehm will mehr Bäume pflanzen. Besonders in der grauen Südstadt, verspricht Brehm. Auch der Nahverkehr liegt dem SPD-Kandidaten am Herzen. Wie beim "Speed-Dating" wechseln die drei OB-Kandidaten nach 20 Minuten die Bahnabteile und lassen sich von den nächsten Jugendlichen ins Kreuzfeuer nehmen.

Wahlkampf in Straßenbahn: Eine Rundfahrt und drei Interviews

"Hier habe ich meine Banklehre gemacht!", freut sich derweil CSU-Kandidat Marcus König und zeigt aus dem Fenster der fahrenden Trambahn auf eine Bankfiliale in der Allersberger Straße. Vom Kassierer bis zum Bankdirektor habe er es gebracht. Ganz ohne Studium. Das könnten die Jugendlichen auch schaffen, ist sich König sicher. Dann erzählt König von seiner Frau und dem siebenjährigen Sohn, für den der CSU-Kandidat auch ein wirtschaftlich starkes Nürnberg schaffen will. "Damit junge Leute einen Job in der Heimat finden nach der Ausbildung", sagt König und die Jugendlichen strahlen und nicken.

"Vorher wäre ich wohl nicht wählen gegangen": Politiker überzeugen Jugendliche

Dann klingelt schon wieder die Glocke. Die nächsten 20 Minuten sind vorbei. Die drei Interview-Runden sind geschafft. Langsam rollt die alte Tram zurück ins Straßenbahn-Depot. Und was sagen die Jugendlichen nach der Fahrt? "Vorher wäre ich wohl nicht wählen gegangen", gibt Tim zu. "Mir hat die offene und lässige Art von Marcus König gefallen", findet Johann und Sebastian sagt: "Mir auch." Dann springen die Jugendlichen aus der Bahn. Die Rundfahrt ist vorbei. Auf die einen wartet die Schule. Auf die drei OB-Kandidaten die Wahl im März.