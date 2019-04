Nürnberg: Jubiläum: 100 Jahre Triumph Knirps und Ardie Minimax

Jubiläum: 100 Jahre Triumph Knirps und Ardie Minimax

Ein Leckerbissen für alle Freunde historischer Motorräder: Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der legendären Nürnberger Motorräder Triumph Knirps und Ardie Minimax lädt das Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62, vom

18. April bis 23. Juni 2019 zu einer Jubiläumspräsentation. Zur Eröffnung dreht sich am Donnerstag, 18. April 2019, von 14 bis 17 Uhr bei einem Familiennachmittag mit Quiz, Fotostation und Führungen alles um die beiden Zweiradlegenden.

Vor 100 Jahren, 1919: Der Erste Weltkrieg war zu Ende, Wohnungsnot, Hunger und politische Unruhen bestimmten den Alltag. Dennoch, oder gerade deshalb, war die Sehnsucht der Menschen nach individueller Mobilität groß. Viele Zweiradhersteller erkannten dies als neue Chance und zu den allerersten gehörten auch Ardie und Triumph. Viele andere, große und kleine, folgten und machten Nürnberg in den 1920er-Jahren zu einer Hochburg der deutschen Motorradindustrie. Technisch gesehen entwickelte sich der Zweitaktmotor in dieser Phase zum High-Tech-Antrieb für Motorräder, Knirps und Minimax läuteten diese Entwicklung ein.

Das Museum Industriekultur widmet den beiden Motorradlegenden anlässlich des Jubiläums eine kleine Ausstellung. Rund 15 normalerweise in alle Winde verstreute Modelle sind dazu wieder in Nürnberg versammelt. Die Präsentation stellt Entwicklung und Erfolgsgeschichte der beiden Marken sowie die Menschen dahinter vor. Zur Eröffnung gibt es für Groß und Klein beim Familiennachmittag Spiel und Spaß rund um die Zweiradlegenden: Ins Museum locken ein Quiz, eine Fotostation, an der man sich passend gekleidet auf einer historischen Maschine fotografieren lassen kann, kurzweilige Familienführungen und eine Prämierung des schönsten Motorrads. Den ganzen Nachmittag stehen Experten fürs Fachsimpeln und Fragenstellen bereit.

Die Teilnahme ist im Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, bereits enthalten. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg