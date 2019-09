Nürnberg: Joggerin sexuell belästigt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Eine Joggerin war am Samstag gegen 12 Uhr in der Wöhrder Wiese in Nürnberg joggen. Wie die Polizei berichtet, lief sie unter der Franz-Josef-Strauß-Brücke hindurch und passierte gerade den Steubenunnel, als zwei Männer am Kasemattentor aus dem Gebüsch kamen und ihr hinterherliefen.

Er der beiden berührte sie unsittlich, woraufhin die Joggerin zurück in Richtung Wöhrder Wiese flüchtete. Anschließend verständigte sie die Polizei.

Mehr als ein halbes Dutzend Streifen fahndeten nach den zunächst Unbekannten. In einem Gebüsch im Bereich des Tatortes gelang dann die Festnahme des 20-jährigen Tatverdächtigen, der noch in Begleitung eines 35-Jährigen war.