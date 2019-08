Nürnberg: Jeppe-Hein-Brunnen auf dem Aufseßplatz eröffnet

Der ?Hexagonal Water Pavilion? des Künstlers Jeppe Hein ? im Volksmund Jeppe-Hein-Brunnen ? der Museumsinitiative und des Neuen Museums ? Staatliches Museum für Kunst und Design Nürnberg sprudelt seit dem heutigen Freitag, 2. August 2019, auf dem Aufseßplatz. Der Brunnen ist bis zum 6. Oktober 2019 in Betrieb.

Erstmals seit der ersten Inbetriebnahme des Brunnens waren umfassende Sanierungsarbeiten notwendig geworden, die durch eine spezialisierte Firma in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden. Dabei wurden alle Verschleißteile gereinigt und notfalls ersetzt, die Elektronik für die Steuerung erneuert wie auch die Holzbeplankung an den Außenseiten renoviert. Das begehbare Wasserspiel erfreute bereits im Vorjahr während der Sommermonate an selber Stelle alle Besucherinnen und Besucher. Das 2007 erschaffene und 2012 erstmals in Nürnberg aufgestellte Kunstwerk gilt als Publikumsmagnet und Sehenswürdigkeit.

Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner zeigt sich hocherfreut darüber, dass der Brunnen wie erneut am Aufseßplatz platziert werden konnte: ?Gerade an dieser Stelle der Stadt wird der Jeppe-Hein-Brunnen seinem gesellschaftlichen Auftrag als begehbares, spielerisch erfahrbares Kunstwerk gerecht. Schön, dass der Brunnen nun während der Ferienzeit hier für Abkühlung und Freude sorgen kann.?

Dr. Eva Kraus, Direktorin des Neuen Museums, ist von dem neuen Erscheinungsbild des Jeppe-Hein-Brunnens beeindruckt: ?Man bemerkt beim ersten Anblick, dass der Brunnen wieder in neuem Glanz erstrahlt. Die aufwendigen Arbeiten am Brunnen sind die Grundlage dafür, dass alle Nürnbergerinnen und Nürnberger sich auch im kommenden Jahr auf die Inbetriebnahme freuen dürfen.? 2020 feiert das Neue Museum Nürnberg sein 20-Jähriges Bestehen. Der Jeppe-Hein-Brunnen wandert dann wieder zurück auf seinen ursprünglichen Standort am Klarissenplatz innerhalb des Altstadtrings.

Bürgermeister Christian Vogel bedankt sich bei den Förderern, die den Betrieb in diesem Jahr unterstützen: ?Der Aufseßplatz erfährt durch den Brunnen eine deutliche Aufwertung und es entsteht dadurch eine besondere Aufenthaltsqualität. Das ist vor allem durch die großzügige finanzielle Unterstützung seitens der Sponsoren Edeka und ten Brinke möglich.?

Susanne Wolf, Regionalleiterin Expansion und Immobilien, Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, ergänzt: ?Die Aufstellung des Jeppe-Hein-Brunnens am Aufseßplatz liegt uns sehr am Herzen, da wir mit diesem Ort eine ganz besondere Historie verbinden.?

Heiko Schröppel, Prokurist der TBB Ten Brinke-Projektentwicklungs-GmbH in Regensburg, betont: ?Sehr gerne sind wir an dieser Stelle ein Engagement eingegangen, da Nürnberg einen wichtigen Zukunftsmarkt für uns darstellt. Wir haben in der Vergangenheit bereits Projekte in Nürnberg realisiert und hoffen auf viele weitere.?

An der Aufstellung waren unter Federführung des Kulturreferats viele Geschäftsbereiche der Stadt beteiligt: Wirtschaftsreferat, Rechtsamt, Planungs- und Baureferat sowie der Servicebetrieb Öffentlicher Raum. jos

Bild Download: Jeppe-Hein-Brunnen auf dem Aufseßplatz eröffnet

Eva Martin, stellvertretende Direktorin Neues Museum - Staatliches Museum für Kunst und Design Nürnberg, und Bürgermeister Christian Vogel eröffnen gemeinsam den "Jeppe-Hein-Brunnen"

(Bild: Andreas Schade / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 812 KB)

Bild Download: Jeppe-Hein-Brunnen auf dem Aufseßplatz eröffnet

Eva Martin, stellvertretende Direktorin Neues Museum - Staatliches Museum für Kunst und Design Nürnberg, und Bürgermeister Christian Vogel eröffnen gemeinsam den "Jeppe-Hein-Brunnen".

(Bild: Andreas Schade / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 750 KB)

Bild Download: Jeppe-Hein-Brunnen auf dem Aufseßplatz eröffnet

Bereits wenige Augenblicke nach der offiziellen Eröffnung des "Jeppe-Hein-Brunnens" vereinnahmten Kinder den Kunstbrunnen für sich als Spielplatz.

(Bild: Andreas Schade / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 1.0 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg