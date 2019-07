Nürnberg/Jamnitzer Platz: 200 Linke machen großes Feuer und sorgen für Unruhe

Laut Polizei kam es am Freitagabend (05.07.2019) am Jamnitzer Platz im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zu einem Einsatz: Gegen 21 Uhr bemerkte die Polizei am Jamnitzer Platz eine Gruppe von etwa 60 Personen, die laut Angaben der Polizei überwiegend aus dem linken Spektrum stammten. Daraufhin wurden mehr Streifen zum Jamnitzer Platz gerufen. Um 22.30 Uhr war die Gruppe bereits auf mehr als 100 Personen angewachsen und gerade dabei, ein Lagerfeuer zu machen.

Schon eine Woche zuvor kam es am Jamnitzer Platz zu einem ähnlichen Vorfall: Ruhestörung in Nürnberg - 60 Linke schlagen Polizisten in die Flucht

Nürnberg: 200 Linke entfachen Feuer

Vorsichtshalber wurde die Feuerwehr verständigt - die Polizei sah in dem Feuer jedoch keine Gefahr. Sie entschied, das Nachlegen von Holz zu verbieten und das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen. Eine Stunde später war das Feuer unter Überwachung der Polizei abgebrannt.

Gegen Mitternacht waren etwa 200 Personen am Jamnitzer Platz anwesend. Vereinzelt kam es zu Parolen gegen die anwesende Polizei, die aber keine strafrechtlichen Inhalte hatten. Um 2 Uhr hatte sich die Gruppe dann aufgelöst.

Polizei ermittelt: Ruhestörungen und Verdacht auf Diebstahl

Drei Ruhestörungen gingen bei der Polizei auf Grund der Gruppe ein. Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedenen Ordnungswidrigkeiten. Unter anderem wegen Verdacht auf Diebstahl von Brennmaterial. Dafür sucht die Polizei nach Hinweisen und bittet Zeugen, sich unter der 0911 2112-3333 zu melden.