Nürnberg: ION-Nacht Nürnberg war ein voller Erfolg

Die gemeinsam vom Internationalen Fest für Geistliche Musik in Nürnberg (ION) und dem City-Einzelhandel durchgeführte ?ION-Nacht Nürnberg, Musik hören ? Stadt entdecken ? Menschen treffen?, die am Freitag, 28. Juni 2019, den Auftakt des 68. Musikfests ION bildete, war ein voller Erfolg. Sowohl innerhalb der Altstadtkirchen als auch in Einzelhandelsläden und auf Plätzen in der Altstadt wurde ein vielfältiges und anspruchsvolles kulturelles Programm mit Chormusik, Bands, Performances, Freiluftkino, gemeinsamem Singen und Einkaufen geboten. Viele Einzelhandelsgeschäfte in der Altstadt und Marktstände auf dem Wochenmarkt am Hauptmarkt hatten im Zuge einer langen Einkaufsnacht bis 23 Uhr geöffnet. Die Menschen nutzten diese Angebote zu einem ausgiebigen Bummel durch die Altstadt bis weit nach Mitternacht.

Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, sagt dazu: ?Die Neuauflage einer Einkaufsnacht in Verbindung mit der ION-Nacht war ein voller Erfolg. Die Erwartungen aus dem letzten Jahr wurden noch übertroffen. Dies war nur möglich, da sowohl die ION als auch der Handel durch ihren hohen Einsatz das anspruchsvolle Programm organisiert haben. Der finanzielle Beitrag vieler City-Einzelhändler hat es ermöglicht, dass erstmals alle Musikdarbietungen der ION-Nacht, auch in den Altstadtkirchen, bei freiem Eintritt besucht werden konnten.?

Die Aktion ?ION-Nacht Nürnberg? wurde gemeinsam vom Musikfest ION, der Handelsinitiative Erlebnis Nürnberg e.V., dem City Management Nürnberg und der Wirtschaftsförderung Nürnberg entwickelt. Die Finanzierung des Programms erfolgte weitgehend aus Mitteln des Altstadt-Einzelhandels, der IHK Nürnberg für Mittelfranken, der Handwerkskammer Mittelfranken, des Handelsverbands Bayern für Mittelfranken, der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, der Wirtschaftsförderung Nürnberg sowie der Stadterneuerung ?Nördliche Altstadt? und ?Altstadt-Süd?.

Weitere Informationen zum Musikfest ION, das bis 13. Juli 2019 läuft, unter https://www.ion-musica-sacra.de.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg