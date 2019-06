Nürnberg: Internationale Reihe Import/Export am Staatstheater

Die Veranstaltungsreihe Import/Export des Staatstheaters Nürnberg lädt dazu ein, die Idee eines geeinten Europas und die Idee von Unabhängigkeit im Dialog mit Gästen aus Großbritannien zu betrachten. Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni 2019, vier Monate vor dem aktuell anvisierten Datum des Brexits, werden Nürnberger Produktionen sowie englischsprachige Gastbeiträge aus Großbritannien in den Kammerspielen und in der 3. Etage des Staatstheaters, Richard-Wagner-Platz 2-10, aufgeführt. Das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg ist Kooperationspartner.

Aus Nürnbergs Partnerstadt Glasgow reisen Künstler und Künstlerinnen an, um sowohl am Samstag um 19.30 Uhr als auch am Sonntag um 19 Uhr mit ?Death Becomes Us? und ?Cadaver Police In Quest Of Aquatraz Exit? zwei Werke des Programms ?Dear Europe? zum Besten zu geben, das am Schottischen Nationaltheater in Glasgow angesichts des bevorstehenden Brexits entstanden ist. Die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Glasgow belebt die deutsch-britischen Beziehungen seit über 30 Jahren.

Auf dem weiteren Programm stehen das Gastspiel ?Status? des international bekannten Autors und Performers Chris Thorpe am Freitag um 19.30 Uhr und das Stück ?Independence For All? von Costa Companie am Samstag um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 19 Uhr. Der Walking Act ?Linda goes independent? der gebürtigen Britin und in Nürnberg lebenden Susanne Curtis beginnt am Sonntag um 16 Uhr.

Das Theaterprogramm wird von Vorträgen, Diskussionsrunden, unter anderem bei einer Tea Time mit den Künstlern und Künstlerinnen, und einer Party ergänzt. Außerdem wird es einen Perspektivenwechsel innerhalb des Stadtschreiber- und Stadtschreiberinnen-Projekts ?Blickwechsel? geben, bei dem britische Künstler und Künstlerinnen ihre Eindrücke von Nürnberg skizzieren.

Die Karten für die Gastspiele kosten auf allen Plätzen einheitlich 13,90 Euro. Tickets für alle drei Produktionen sind erhältlich in Form eines Wochenend-Pakets für regulär 26 Euro und ermäßigt 19,50 Euro an den Theaterkassen im Opern- und Schauspielhaus und über die Staatstheater-Hotline 01 80 / 13 44-2 76 (Festnetz 3,9 Cent pro Minute, Mobilfunk bis 42 Cent pro Minute).

Weitere Informationen zu Programm und Kartenkauf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg