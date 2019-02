Nürnberg: Infoabend Wirtschaftsschule für Schüler und Eltern

Bei einem Infoabend für Eltern und künftige Schülerinnen und Schüler gibt die Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule Nürnberg in der Nunnenbeckstraße 40 einen Einblick in das Schulleben. Die Veranstaltung am Dienstag, 26. Februar 2019, beginnt für die vier- und dreistufige Wirtschaftsschule (Eintritt für Schülerinnen und Schüler aus der 6. bis 8. Jahrgangsstufe aus Gymnasien, Mittelschulen und Realschulen) um 18 Uhr und für die zweistufige Wirtschaftsschule (Eintritt in die Z10-Jahrgangsstufe für Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Mittelschulabschluss beziehungsweise aus der 9. Jahrgangsstufe der Gymnasien und Realschulen) um 20 Uhr.

In der vier-, drei- und zweistufigen Wirtschaftsschule werden die Schülerinnen und Schüler in vier, drei oder zwei Jahren zur mittleren Reife geführt. Bei der Infoveranstaltung erhalten die Besucherinnen und Besucher wichtige Informationen zum Schulbesuch und lernen die Schulfamilie sowie das Schulgelände kennen.

Weitere Informationen unter www.wirtschaftsschule.nuernberg.de.

