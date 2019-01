Nürnberg: In japanischer Sprache durch ?Faszination Japan!?

Am Mittwoch, 6. Februar 2019, bietet die Kunstvilla um 18.30 Uhr eine Führung in japanischer Sprache durch ihre Sonderausstellung ?Faszination Japan!? an. Koko Kikuchi-Emmerling vom Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg erläutert bei ihrem einstündigen Rundgang in der Blumenstraße 17 den Einfluss Japans auf die regionale Nürnberger Kunstszene und stellt die Vielfältigkeit sowie Aktualität des Themas vor. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro inklusive Eintritt. Die Ausstellung ?Faszination Japan! Im Spiegel Nürnberger Künstlerinnen und Künstler? ist noch bis 24. Februar 2019 zu sehen. alf

Bild Download: Blick in die Ausstellung "Faszination Japan!"

Von links nach rechts: Hubertus Hess, Fishing, 1993, Fischreusen, Sojafische, 44 x 29,5 x 12 cm, Leihgabe des Künstlers Benjamin Zuber, Su-shi, 2011, Toilettenpapierrollen, Papierservietten, Gaffer-tape, Reinigungsschwämme, Wellpappe, 130 x 130 cm, Leihgabe des Künst-lers Christian Faul, Koi 7, 1999, Öl auf Holz, 69 x 200 cm, Sammlung Kunstvilla

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 3.7 MB)

