Nürnberg: Im Instrumentenkarussell sind noch Plätze frei

Das Instrumentenkarussell der Musikschule Nürnberg bietet Kindern von 6 bis 8 Jahren die Möglichkeit, verschiedene Instrumente unter Anleitung erfahrener Lehrerinnen und Lehrer auszuprobieren und dabei Vorlieben und besondere Eignungen zu entdecken und zu entwickeln. Es sind noch einige Plätze frei.

Standorte für das Instrumentenkarussell sind die Musikschule in der Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244d, und das Musikschulschlösschen in Mögeldorf in der Ziegenstraße12. Der Kurs in der Kulturwerkstatt Auf AEG ist fast ausgebucht. Einige freie Plätze gibt es noch in der Zweigstelle in Mögeldorf.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Musikschule Nürnberg, Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244d, Telefon 09 11 / 2 31-30 23. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg