Nürnberg: Ideen für neu zu gestaltenden Spielplatz gefragt

Der Spielplatz in der Wandererstraße wird neu gestaltet und soll für Kinder bis circa sechs Jahre schöner und attraktiver werden. Die Verantwortlichen des Jugendamts haben sich dazu bereits Gedanken gemacht und möchten ihre Überlegungen zum neuen Spielplatz am Mittwoch, 3. Juli 2019, um 15 Uhr in der Kinderinsel, Wandererstraße 163, vorstellen und besprechen. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen.

Das Jugendamt bittet Fachkräfte aus Kitas und Schulen, Eltern, Initiativen und alle Interessierten um Unterstützung, die Kinder über den Termin zu informieren. Ansprechpartnerin ist im Jugendamt Doris Lindner, Telefon 09 11 / 2 31-23 27, www.spielplatzplanung.nuernberg.de. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg