Die Polizei warnt Hunde-Besitzer in Nürnberg vor gefährlichen Ködern. Im Stadtteil St. Johannis wurden wiederholt Wurst- beziehungsweise Schnitzelstücke mit Nägeln gefunden. Seit Ende Januar gab es deswegen bereits fünf Anzeigen, berichtet die Polizei inFranken.de.

Fußgänger tritt in Köder und wird verletzt

Am vergangenen Samstag wurde ein Fußgänger durch einen Köder verletzt. In der Kirschgartenstraße trat der Mann in Wurststücke, die mit Nägeln gespickt waren. Auf Facebook warnte die Polizei bereits am Wochenende vor den gefährlichen Ködern. Am Mittwoch wurden nun auch Warn-Flyer im Stadtteil aufgehängt.

Hunde-Besitzer in Angst

Viele Hundehalter aus Nürnberg machen sich große Sorgen. Ihre Hunde müsse sie beim Gassigehen jetzt immer kurz halten und schauen, ob nicht irgendwo einer der gefährlichen Köder liegt, sagt Anwohnerin Astrid Langer. Bei ihr seien wiederholt Köder gefunden worden.

Die Anwohnerin hat einen schrecklichen Verdacht. Eines Nachts sei sie mit ihren Hunden nur kurz um die Ecke gegangen und als sie zurückgekommen sei, habe vor der Haustür ein Hundeköder gelegen. Sie befürchtet, dass sie der Hunde-Hasser beobachtet hatte und dann die Köder auslegte. Ob ihr Verdacht zutreffend ist oder ob sie eventuell die Köder davor nur übersehen hatte, ist unklar.

Polizei bittet um Mithilfe

In den vergangenen Jahren wurden im gesamten Stadtgebiet Nürnbergs Köder gefunden, berichtet die Polizei. Die Häufung in St. Johannis ist allerdings auffallend. Die Polizei bittet weiter um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter Telefon 0911 6583 - 0 zu melden.