Nürnberg: Hund beißt 11-Jährigen und Herrchen verschwindet - Zeugen gesucht

Am 20.03.2019 (Mittwoch), zwischen 16.30 und 17.00 Uhr ist ein ein 11-jähriger Junge in der Langen Zeile in Nürnberg von einem Hund ins Bein gebissen worden, das berichtet die Polizei am Donnerstag. Der Hundehalter sprach kurz mit dem Jungen, ging aber anschließend weiter. Erst zu Hause stellte der Junge die Bisswunde an seinem Bein fest und suchte einen Arzt auf.

Beschreibung des Hundes

Golden Retriever oder Labrador

Schulterhöhe ca. 50-60 cm

beige bzw. hellbraune Fellfarbe

Beschreibung des Hundehalters

Ca. 45-50 Jahre

ca. 1,65m groß

weite Hose, Hut bzw. Mütze

sprach deutsch mit unbekanntem ausländischen Akzent

führte eine blaue Hundeleine mit sich

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen bzw. der genannte Hundehalter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 65830 zu melden.

